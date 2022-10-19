Закон и Порядок

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Депутат Федоров пояснил, почему “Единая Россия” не поддержала законопроект об отсрочке от мобилизации для многодетных отцов

Депутат Федоров пояснил, почему “Единая Россия” не поддержала законопроект об отсрочке от мобилизации для многодетных отцов

Ранее депутаты КПРФ предложили закрепить в законе о мобилизации соответствующую поправку Анна БЕЗРУКОВА Депутат ГД от “Единой России” Федоров пояснил, почему партия не поддержала отсрочку от мобилизации для многодетных отцов Фото: GLOBAL LOOK PRESS Многодетные отцы и отцы детей-инвалидов не подлежат мобилизации, это очевидный факт, а стремление закрепить данный момент в законодательстве - всего лишь желание “играть и хайповать на реальной проблеме”, заявил на Радио “Комсомольская правда” депутат Госдумы РФ от “Единой России” Евгений Федоров.

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