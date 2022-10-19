Депутат Федоров пояснил, почему “Единая Россия” не поддержала законопроект об отсрочке от мобилизации для многодетных отцов

Ранее депутаты КПРФ предложили закрепить в законе о мобилизации соответствующую поправку Анна БЕЗРУКОВА Депутат ГД от “Единой России” Федоров пояснил, почему партия не поддержала отсрочку от мобилизации для многодетных отцов Фото: GLOBAL LOOK PRESS Многодетные отцы и отцы детей-инвалидов не подлежат мобилизации, это очевидный факт, а стремление закрепить данный момент в законодательстве - всего лишь желание “играть и хайповать на реальной проблеме”, заявил на Радио “Комсомольская правда” депутат Госдумы РФ от “Единой России” Евгений Федоров.