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Царьград

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Под Архангельском жители деревни вынуждены пить дождь и мыться в ручье

Под Архангельском жители деревни вынуждены пить дождь и мыться в ручье

Целая деревня под Архангельском из-за недальновидности чиновников вынуждена экономить на водеВот уже на протяжении 30 лет жители деревни Рикасиха, что в Приморском районе Архангельской области, не могут добиться обычногоблага цивилизации - в населенном пункте отсутствует водоснабжение.

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