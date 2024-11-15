Под Архангельском жители деревни вынуждены пить дождь и мыться в ручье

Целая деревня под Архангельском из-за недальновидности чиновников вынуждена экономить на водеВот уже на протяжении 30 лет жители деревни Рикасиха, что в Приморском районе Архангельской области, не могут добиться обычногоблага цивилизации - в населенном пункте отсутствует водоснабжение.