Мегалодон жив? Почему учёные находят остатки жуткой рыбы в современных отложениях?

Большинство мифов о загадочных животных не стоят даже бумаги, на которой они записаны. Все эти лох-несские чудовища, снежные люди, чупакабры и прочие криптиды могут обмануть только какого-нибудь школьника или заядлого прогульщика уроков биологии.