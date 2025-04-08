Мегалодон жив? Почему учёные находят остатки жуткой рыбы в современных отложениях?

Большинство мифов о загадочных животных не стоят даже бумаги, на которой они записаны. Все эти лох-несские чудовища, снежные люди, чупакабры и прочие криптиды могут обмануть только какого-нибудь школьника или заядлого прогульщика уроков биологии.
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