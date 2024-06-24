Итальянцы вспомнили самый странный автомобиль Lada в истории

Российский автопром по-прежнему остается интересной темой для зарубежных автомобильных изданий. Накануне итальянский офис портала «Motor1» выпустил небольшую заметку, посвященную необычному концепт-кару Lada Rapan.
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