Аэропортның өченче терминалын җәй ахырына төзеп бетерергә ниятлиләр

Казан аэропортының өченче терминалын төзүне быелның 30 августына тәмамларга ниятлиләр. Бу хакта ТР төзелеш, архитектура һәм торак-коммуналь хуҗалык министры Марат Айзатуллин Төзүчеләр көне алдыннан узган матбугат конференциясендә хәбәр итте.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии