Добрый Мир
ГлавнаяБлогМоя странаДержаваКрым домаТрибуналСССР-Империя добраПресс Центр
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Добрый Мир

5 687 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Так будет
    дык, разнесите в хлам банк  укрорейха и бабло не куда будет переводитьСлуцкий прокоммен...
  • Лев Добрый
    Бог решил прибрать к себе убийцу украинского народа? 🤠👍👈😜🗡️Глава Пентагона п...
  • Лев Добрый
    Прекрасно, но Слуцкому можно было сказать и резче: Например, страны которые пойдут на такой шаг, получат мощнейший ра...Слуцкий прокоммен...

Захарова осадила главу Минобороны Британии после слов о России и КНДР

Захарова осадила главу Минобороны Британии после слов о России и КНДР

Сегодня 790 прочитали Лондон в свое время внес вклад в кровопролитную войну на Корейском полуострове, напомнила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова министра обороны Великобритании Гранта Шэппса о том, что РФ якобы вынуждена просить помощи у Северной Кореи для продолжения спецоперации.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх