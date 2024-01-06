Сегодня 790 прочитали Лондон в свое время внес вклад в кровопролитную войну на Корейском полуострове, напомнила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова министра обороны Великобритании Гранта Шэппса о том, что РФ якобы вынуждена просить помощи у Северной Кореи для продолжения спецоперации.