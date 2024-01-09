Игорь Кобзев привез технику и гуманитарный груз бойцам в зону СВО

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев совершил рабочую поездку в зону спецоперации. Глава региона доставил на передовую технику, оборудование, новогодние подарки и продукты длительного хранения, сообщает областное правительство.
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