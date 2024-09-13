Замминистра обороны России Фомин сообщил о планах НАТО по отправке войск на Украину

Заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин заявил, что Североатлантический альянс для принуждения России к переговорам по формулам Киева строит планы по отправке войск на Украину, пишет "Комсомольская правда".
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