Ли Цян примет участие в ежегодном совещании ВЭФ-2024 и посетит Швейцарию и Ирландию

Пекин, 11 января /Синьхуа/ -- По приглашению основателя и исполнительного председателя Всемирного экономического форума /ВЭФ/ Клауса Шваба, президента Швейцарской Конфедерации Виолы Амхерд и премьер-министра Ирландии Лео Варадкара, премьер Госсовета КНР Ли Цян в период с 14 по 17 января будет участвовать в ежегодном совещании ВЭФ 2024 года и нанесет официальные визиты в Швейцарию и Ирландию, объявила в четверг официальный представитель МИД КНР Мао Нин.