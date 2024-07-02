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«Истина одна будет»: муфтий Дагестана анонсировал запрет никабов в республике

«Истина одна будет»: муфтий Дагестана анонсировал запрет никабов в республике

Муфтий Дагестана Ахмед Абдулаев (председатель Центрального духовного управления мусульман Дагестана, шейх Накшбандийского и Шазалийского тарикатов, обладающий почётным статусом "Хранителя священных реликвий пророка Мухаммеда") объявил о скором запрете никаба.

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Комментарии
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МБ
Максим Буров
Байка от Ататюрка. Первый президент Турции изящно решил эту проблему, ничего не запрещая. Он издал указ, разрешающий женщинам в одеваться как они хотят. Одновременно с этим он обязал всех проституток носить паранджу. Так Турция преобразилась за один день.
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