«Истина одна будет»: муфтий Дагестана анонсировал запрет никабов в республике

МБ

Максим Буров

Байка от Ататюрка. Первый президент Турции изящно решил эту проблему, ничего не запрещая. Он издал указ, разрешающий женщинам в одеваться как они хотят. Одновременно с этим он обязал всех проституток носить паранджу. Так Турция преобразилась за один день.