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Работу осужденных на птицефабрике обсудили в Уссурийске

Работу осужденных на птицефабрике обсудили в Уссурийске

Начальник ГУФСИН России по Приморскому краю Вадим Версткин провел рабочую встречу с директором ООО "Птицефабрика Уссурийская" Евгением Разником.

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