Депутаты ГД внесли законопроект о штрафах до 2 миллионов за продажу вейпов детям

В Госдуму внесли законопроект об увеличении штрафов за продажу сигарет, вейпов и кальянов детям. Согласно документу в думской базе данных, максимальная сумма наказания для юридических лиц вырастет до двух миллионов рублей.
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