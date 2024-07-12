Ученые нашли центр управления вниманием к звукам в мозге человека Биологи из Университета Мэриленда обнаружили, что орбитофронтальная кора головного мозга (ОФК) помогает нам фокусироваться на важных звуках.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии