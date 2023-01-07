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Специалисты инженерных войск проводят тренировки по разминированию на современных объектах учебно-материальной базы

Специалисты инженерных войск проводят тренировки по разминированию на современных объектах учебно-материальной базы

Полноразмерные макеты жилых домов, автобусной остановки, транспортных средств, магазина и других объектов позволяют проводить обучение в условиях, приближенных к реальным с отработкой вопросов как боевого, так и гуманитарного разминирования.

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