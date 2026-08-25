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Zero Hedge

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Approval Of Trump's Presidency And The War On Iran Hit New Lows

Approval Of Trump's Presidency And The War On Iran Hit New Lows

Approval Of Trump's Presidency And The War On Iran Hit New Lows Americans' approval of the US-Israeli war on Iran has reached another record low, pulling Trump's approval rating down with it, to the worst reading of either of his two terms in office, according to a new Reuters/Ipsos poll.

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