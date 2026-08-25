Approval Of Trump's Presidency And The War On Iran Hit New Lows Americans' approval of the US-Israeli war on Iran has reached another record low, pulling Trump's approval rating down with it, to the worst reading of either of his two terms in office, according to a new Reuters/Ipsos poll.
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