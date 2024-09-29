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ВС РФ окружают Селидово, чтобы вынудить ВСУ оставить город без боя

ВС РФ окружают Селидово, чтобы вынудить ВСУ оставить город без боя

Российские войска продолжают наступательную операцию на Покровском направлении в ДНР. Осуществляя свой замысел по обходу города, который является главной целью летней военной кампании ВС РФ, штурмовые подразделения в настоящее время проводят операцию по окружению Селидово.

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