Медведев: решение о начале СВО на Украине было единственно верным и возможным

Решение о начале специальной военной операции (СВО) на Украине было единственно верным и возможным. Об этом написал в своем Telegram-канале заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
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