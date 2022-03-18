«На Рыбуса и Шиманьского спустили всех собак, линчуют их в прессе. Мачей в России 9 лет, у него семья – это не вычеркнешь из жизни». Агент о том, почему поляки еще в РПЛ

Агент Мариуш Пекарски объяснил, почему Себастьян Шиманьски и Мачей Рыбус остались в РПЛ. – Почему они не последовали примеру Гжегожа Крыховяка, ушедшего в аренду в АЕК? – Жизнь состоит не только из черного и белого цветов.