Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ludmila alechshenko (Koroleva)
    Сволочь, а он не хочет помочь детям Донбасса?Гасли представил ...
  • Evgeniy LeV
    Гасли-гасли...  и погасли!  ДБ!Гасли представил ...
  • Сергей Рузманов
    На хрена ты извинялся, слабак? За то, как они гнобят наших спортсменов, меньше чем мерзавцами их не стоит называтьТренер мужской сб...

«На Рыбуса и Шиманьского спустили всех собак, линчуют их в прессе. Мачей в России 9 лет, у него семья – это не вычеркнешь из жизни». Агент о том, почему поляки еще в РПЛ

Агент Мариуш Пекарски объяснил, почему Себастьян Шиманьски и Мачей Рыбус остались в РПЛ. – Почему они не последовали примеру Гжегожа Крыховяка, ушедшего в аренду в АЕК? – Жизнь состоит не только из черного и белого цветов.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх