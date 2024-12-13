После Сирии вспыхнет Таджикистан, и это проблема, которую рано или поздно придётся решать силами войск ОДКБ, считает эксперт Проханов.
"Я неприятное напишу": После Сирии вспыхнет Таджикистан, и это проблема - Стешин о реальном отношении русских к "дружбе народов"
Комментарии
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Alex Nемо
Дебилы однако! Почти С. В. Лавров. Уже давно понятно что ваххабиты не прорываются, а их умышленно завозят в Россию! Кто? Ну так на вскидку назову Хуснулин, Затулин, Голикова, Мантуров, Набибулина - ну там можно много перечислять. Но тут место ограничено так что остановлюсь на самых известных. Ваххабитов выкидывают из афгана Талибы. Выкидывают потому что истинный мусульманин не имеет права убивать другого мусульманина. Вот и ставят отловленным придуркам из ваххабитских ячеек условие - сваливай, или закопаем в яму и зальём ослиной мочой, пока не утонешь. Выбор очевидный - Таджикистан или Узбекистан! Ну а там такие тоже не нужны! И быстренько превратившись в уроженца таджикистана они сваливают (тоже в почти добровольно-принудительном порядке - у нас своего такого дерьма хватает) естессно в Россию. А теперь объясните мне, как могут, вроде как государевы люди высоко сидящие, не понимать что творят? А может всё таки понимают, да жадность глаз застит и карманы оттопыривает? P.S. Доказательством мей правоты служит сам факт что приехавшие мигранты не знают русского языка. В Таджикистане побывали мои знакомые в прошлом году. Они ожидали что будут трудности из-за не знания языка. Американцы русскоязычные, понятия не имели куда ехали. Были крайне удивлены - русский язык повсюду. В основном говорят очень с акцентом но чётко, а многие даже с сравнительно небольшим акцентом. "Твоя-моя не понимай" не встретили НИ РАЗУ! Хотя за месяц проехали от Памира (ГБАО) до самого сердца Таджикистана - Курган Тюбе, Регара и Гиссара!
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8 час.
Юрий Кушнарев
я лет пять пишу о введении визового режима со все странами т.н. СНГ,ещё до СВО,да и не я один,много людей так же считают. Но жадность и тупость правят не только частниками,использующими труд мигрантов,но и Кремлём,правительством и т.д.Даже "Крокуса" им мало,а вот мусульманская Турция сразу ввела визовый режим с Таджикистаном после терракта.Что ещё должно произойти,чтобы очнулись власти,особенно теперь,после падения Сирии?
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2 час.
Андрей Тихонов
Гнать всех макак вместе с матвиенко и хуснулины
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14 мин.
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