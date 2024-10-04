Премиальному мужскому бренду Sarto Reale исполняется 18 лет. За это время открылось 15 салонов в Москве и Санкт-Петербурге, заработал интернет-магазин с доставкой по всей России, вещи бренда появились на маркетплейсах.
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