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РБК СТИЛЬ

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Руководитель и креативный директор Sarto Reale — о мужском стиле

Руководитель и креативный директор Sarto Reale — о мужском стиле

Премиальному мужскому бренду Sarto Reale исполняется 18 лет. За это время открылось 15 салонов в Москве и Санкт-Петербурге, заработал интернет-магазин с доставкой по всей России, вещи бренда появились на маркетплейсах.

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