Гепатит B во всем мире недооценивается и не лечится, особенно среди женщин

Новые данные свидетельствуют о недооценке и недостаточном лечении хронического гепатита B (ВГВ) во всем мире, особенно среди женщин и азиатских меньшинств на Западе, говорится в новом исследовании, опубликованном в научном журнале Hepatology.
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