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«Человека мира» Исинбаеву настигло возмездие после предательства

«Человека мира» Исинбаеву настигло возмездие после предательства

Елену Исинбаеву, называвшую себя «человеком мира», настигло возмездие после предательства. Место в МОК потеряно — новые коллеги спортсменки иронично напомнили, что для продления полномочий не хватает стажа.

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