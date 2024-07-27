«Человека мира» Исинбаеву настигло возмездие после предательства

Елену Исинбаеву, называвшую себя «человеком мира», настигло возмездие после предательства. Место в МОК потеряно — новые коллеги спортсменки иронично напомнили, что для продления полномочий не хватает стажа.
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