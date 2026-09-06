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Царьград

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Трамп заявил, что Луна принадлежит Соединённым Штатам

Трамп заявил, что Луна принадлежит Соединённым Штатам

Президент США Дональд Трамп заявил, что Луна принадлежит Соединённым Штатам, и анонсировал планы повторной высадки на Луну к 2028 году для укрепления американского лидерства и подготовки к полетам на Марс.

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