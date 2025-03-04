С 1 марта можно воспользоваться безопасным счетом для ИЖС

Эскроу-счет – система, которая обезопасит сделку между заказчиком и строителем. Введение полезного механизма прокомментировал вице-премьер Правительства России Марат Хуснуллин 1 марта в силу вступил закон, который предусматривает возможность использования механизма эскроу-счетов при индивидуальном ….
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