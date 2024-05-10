В центре Орла участников СВО вывели на светомузыкальный фонтан

Финальной точкой празднования Дня Победы в Орле стало представление около светомузыкального фонтана. В ходе массовых торжеств с помощью лазерной проекции на фонтан были выведены фотографии орловцев, участвующих сейчас в специальной военной операции.
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