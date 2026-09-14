Der Spiegel: в поезде, попавшем под удар у польской границы, находился Борис Джонсон и чиновники ЕС

Дрон атаковал поезд с европейскими политиками у границы Украины Дрон атаковал поезд, рядом с которым находились Борис Джонсон и высокопоставленные европейские чиновники.
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А что этой рыжей лохматой падле вообще делать на территории бывшего СССР?
Что-то про аэродром все молчат. Это что нормально, что аэропорт функционирует? Пять лет идет война, а аэродром в порядке. Зеля летает куда хочет. Что там, договорнячек?
Автор.ты дурак? Играешь на фейках? Значит надо наказать. Ради чего громкий заголовок и эта туфтовая мазня?
Жаль, очень жаль, что не попали. А по бескидскому тоннелю не пробовали врезать?
Уже опровергли. Поезд с придурком уже прошел.
Джонсон выжил ?-какая-досада!
ибо нехрен шастать ...