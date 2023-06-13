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В Иркутске полицейские помогли местной жительнице найти потерявшегося сына

Инцидент произошел на площади имени графа Сперанского, где проходило празднование Дня России. Во время проведения мероприятий, посвященных государственному празднику, иркутянка обратилась к полицейским, осуществляющим охрану общественного порядка.

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