Сила в правде
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Сила в правде

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Разница в подходах

Разница в подходах

У белорусских границ сейчас проходит серия учений НАТО: в Литве в рамках «Сильный грифон-26» отрабатывается применение БЛА и борьба с ними; в Латвии «Намейс-26» помимо комплекса моб.

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