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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Татьяна Навка: «Зачастую спортсмены, кто не меняет тренера, так и не становятся олимпийскими чемпионами, потому что остаются преданными тренеру. Я считаю, это неправильно»

Олимпийская чемпионка 2006 года стала гостем подкаста «Произвольная программа» на Первом канале. В частности, она ответила на вопрос о возможной тренерской карьере.

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