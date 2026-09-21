Диетолог рассказал, сколько варенья и джема можно съесть в день

Варенье и джем не стоит считать полезным лакомством. Диетолог Антон Поляков в беседе с aif.ru рассказал, сколько такого десерта можно есть в день.
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