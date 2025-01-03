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Сергей Чепиков: «В российском биатлоне в 2024 году появлялись новые интересные имена и лица»

– Хорошо, что на Кубке России по биатлону участвуют белорусы. Это добавляет турниру качественной конкуренции.

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