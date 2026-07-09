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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Женская НБА. «Атланта» примет «Сиэтл», «Индиана» отправится в гости к «Финиксу»

«Атланта» проведет домашний матч с « Сиэтлом », «Индиана» — выездной против « Финикса ». Женская НБА  Регулярный чемпионат Атланта  – Сиэтл 9 июля .

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