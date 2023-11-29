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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сайран Нурданбек проведет бой с непобежденным Амилом

10 февраля этнический казах из Китая Сайран Нурданбек (39-11) подерется с непобежденным бойцом из США Хайдером Амилом (8-0).

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