Алейш Эспаргаро завоевал поул на Гран При Каталонии MotoGP, Маркес – 14-й

Алейш Эспаргаро завоевал поул на Гран При Каталонии MotoGP, Маркес – 14-йMotoGPГонщик заводской команды Aprilia Алейш Эспаргаро стад быстрейшим в квалификации MotoGP в Барселоне, где в эти выходные проходит Гран При Каталонии.