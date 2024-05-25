Алейш Эспаргаро завоевал поул на Гран При Каталонии MotoGP, Маркес – 14-й

Алейш Эспаргаро завоевал поул на Гран При Каталонии MotoGP, Маркес – 14-йMotoGPГонщик заводской команды Aprilia Алейш Эспаргаро стад быстрейшим в квалификации MotoGP в Барселоне, где в эти выходные проходит Гран При Каталонии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии