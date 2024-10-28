Почему туристам в Таиланде запретили проносить в зоопарк рогатки

Туристам, желающим посетить знаменитый зоопарк Кхао Кхео в Таиланде, теперь следует обратить внимание на новые правила: руководство учреждения попросило турагентства следить за тем, чтобы их клиенты не приносили с собой рогатки .
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