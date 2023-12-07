Названы самые высокооплачиваемые вакансии декабря в Петербурге

Главному конструктору и ведущему программисту «1С» готовы платить от 200 тысяч. Вакансия стоматолога ортопеда-хирурга с зарплатой от 400 до 600 тысяч рублей стала самым высокооплачиваемым предложением декабря в Петербурге.
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