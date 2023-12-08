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За рулем

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Обновленный кроссовер Exeed оснащен автоматом и имеет доступ к Яндекс Навигатору

Обновленный кроссовер Exeed оснащен автоматом и имеет доступ к Яндекс Навигатору

Обновленный кроссовер VX представлен китайским брендом Exeed в ходе презентации в Москве. Представители компании рассказали корреспонденту «Известий», что продажи флагманской модели стартуют на российском рынке 14 декабря.

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