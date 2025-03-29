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Царьград

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Землетрясение в Мьянме: ЧП объявлено, пострадали более 1600 человек

Землетрясение в Мьянме: ЧП объявлено, пострадали более 1600 человек

В Мьянме объявлено чрезвычайное положение из-за землетрясения магнитудой до 7,9. Премьер-министр Мин Аун Хлайн инициировал поисково-спасательные работы.

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