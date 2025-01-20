В ГАИ разъяснили, в каком случае ребенок в машине может ездить без кресла в 2025 году

Какие новшества ожидают водителей в 2025 году в контексте перевозки детей в России? Портал njcar.ru обратился к представителю ГАИ, чтобы прояснить, были ли изменения в требованиях к автомобилистам и с какого возраста ребёнок может ездить на обычном сидении автомобиля.