Центр детского творчества № 2 в Орле в долгах, как в шелках

С октября по декабрь 2024 года Центр детского творчества №2 задолжал за тепло 224 тысячи рублей. Орловский Арбитражный суд своим решением обязал «Центр детского творчества №2» в Орле погасить долги за тепло перед энергоснабжающей организацией АО «Квадра» – «Орловская генерация».
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