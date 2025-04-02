Орелtimes
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Орелtimes

112 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Гусева
    Сколько ж тупых людей встречается! Ведь из каждого утюга звучит: не поджигайте траву, это опасно! Но нет, находятся д...Пожилой орловец ч...
  • Татьяна Аракчеева
    Нашему сыну такую же вручили на срочной службе в армии в 2001 годуЭкс-глава Орловск...
  • Владимир Петров
    Конопелькой засеять для экспорта в ЕС и США...В двух районах Ор...

Центр детского творчества № 2 в Орле в долгах, как в шелках

Центр детского творчества № 2 в Орле в долгах, как в шелках

С октября по декабрь 2024 года Центр детского творчества №2 задолжал за тепло 224 тысячи рублей. Орловский Арбитражный суд своим решением обязал «Центр детского творчества №2» в Орле погасить долги за тепло перед энергоснабжающей организацией АО «Квадра» – «Орловская генерация».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх