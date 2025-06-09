Названы самые крупные рыбы в мире: от китовой акулы до «рыбы судного дня»

Мир подводных обитателей поистине поражает своим многообразием. Некоторые рыбы способны на невероятное: они умеют передвигаться по суше, светиться в темноте или даже «ходить» на плавниках, словно на руках.
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