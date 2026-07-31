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Правительство РФ утвердило список приложений, обязательных для предустановки на гаджеты с 2027 года

Правительство РФ утвердило список приложений, обязательных для предустановки на гаджеты с 2027 года

Правительство Российской Федерации определило перечень отечественных приложений и программ из стран Евразийского экономического союза, которые станут обязательными для предварительной установки на электронные устройства начиная с 2027 года .

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