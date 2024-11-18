Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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"Удар" в тылу - первая провокация после разрешения Байдена бить ATACMS: "Кортеж Путина срочно приехал в Кремль" – инсайдер

"Удар" в тылу - первая провокация после разрешения Байдена бить ATACMS: "Кортеж Путина срочно приехал в Кремль" – инсайдер

Решение Байдена по ATACMS могло быть согласовано с Трампом: Два тревожных сигнала заметил журналист Allison Robbert - Pool via CNP/Globallookpress Решение Джо Байдена по ATACMS могло быть согласовано с Дональдом Трампом.

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Комментарии
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Александр Зиборов
Мне думается, пора уже наконец показать твёрдую волю России. Пока невоенными средствами. И в ответ – заявить о временном прекращении некоторых форм сотрудничества с американцами и временном прекращении значимых поставок им с нашей стороны, а также о временном ограничении на ряд покупок у американцев. Сказать: ежели последуют удары вглубь российской территории, то данные ограничения из временных ограничений перейдут в постоянные, как и всё остальное сотрудничество, поставки и взаимная торговля. Заодно к ним последуют ответные меры военно-технического характера. Если мы этого сразу же не сделаем, то Коллективный Гитлер продолжит наглеть с соответствующими последствиями для нас, ибо пока не видит твёрдой воли и ответных мер. Замечу, решение США принято перед приходом Трампа, дабы этим «наследством» до предела обострить наши отношения. Потому и требуются срочные ответные меры ещё до присяги Трампа, а затем с ним можно будет договариваться о нормализации отношений…
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3 час.
Кошмар
Песков как раз и не подтвердил. Сказал в новостях по ящику, что правительство не в курсе. Официальные лица в США тоже не подтверждают эту газетную утку.
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2 час.
Ольга Лобова
Наши границы от Аляски, от нейтралки, 4 км. Недаром США перебрасывают войска туда.
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2 час.

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