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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кучеров набрал 1+1 с «Монреалем» и 1-м в сезоне НХЛ достиг отметки 60 очков. У него 26+35 в 37 матчах

Кучеров набрал 1+1 с «Монреалем» и 1-м в сезоне НХЛ достиг отметки 60 очков. У него 26+35 в 37 матчах

Форвард «Тампы» был признан второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Канадиенс» (4:3).  В активе россиянина 61 (26+35) балл в 37 играх сезона.

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