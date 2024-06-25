Юрист Соловьев назвал Джулиана Ассанжа символом свободной журналистики

Джулиан Ассанж давно перестал быть простым обвиняемым, преследуемым Соединенными Штатами, и превратился в символ свободной журналистики, о чем RT рассказал доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист РФ Иван Соловьев.
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