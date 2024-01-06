Самый странный в мире велосипед (на нем ездят лежа)

«Хищная птица» — велосипед, придуманный Джоном Олдриджем, основан он на конструкции, которая впервые привлекла внимание всего мира еще в 2012 году, когда Грэм Обри установил мировой рекорд на, так называемом, велосипеде для лежания.
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