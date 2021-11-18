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«Я шла к этому год». Жена Малафеева - о решении мужа подать развод

«Я шла к этому год». Жена Малафеева - о решении мужа подать развод

Екатерина Малафеева, супруга бывшего вратаря «Зенита» и сборной России Вячеслава Малафеева, сообщила, что в ближайшее время не будет комментировать заявление мужа о разводе.

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