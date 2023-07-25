ФОТО: ANDREY PRONIN/GLOBALLOOKPRES По данным ООН, Россия занимает 4-е место в мире по числу мигрантов, их численность в 2020 году составила почти 11,6 млн человек? или почти 8% всего населения страны.
РУССКИЕ ПЕНСИИ ДЛЯ МИГРАНТОВ: ЗАЧЕМ РОССИЯ КОРМИТ АРМИЮ ПРИЕЗЖИХ
Комментарии
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Игорь Лузин
С закрытием границ понятно, это необходимо делать. А мне не понятно другое. Трудовой мигрант приехал в Россию работать и зарабатывать на содержание своей семьи. Почему с ним едет к нам его многочисленный выводок жена, дети(3-5 человек), а ещё папа, мама и т.д. Он приехал работать и у него есть отпуск через 11 месяцев. Вот едь к семье и наслаждайся общением с близкими. По окончании отпуска можешь вернуться и работать далее. А можешь и не приезжать. Наши ученые- полярники годами находятся вдали от семей, но работают на благо НАШЕЙ страны.
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1 час.
виктор климахин
что вы как дети малые так и не поняли унас забрали а эмигрантским сукам наши деньги отдали а нам хрен на рыло вот и вся политика власти Вот и наглеют и беспредельничают ведут себя по хамски эмигрантские суки
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59 мин.
Андрей Тихонов
Для этого наша гнилая власть подняла пенс возраст, чтоб содержать этих уродов за народный счёт
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13 мин.
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