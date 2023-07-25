РУССКИЕ ПЕНСИИ ДЛЯ МИГРАНТОВ: ЗАЧЕМ РОССИЯ КОРМИТ АРМИЮ ПРИЕЗЖИХ

Игорь Лузин

С закрытием границ понятно, это необходимо делать. А мне не понятно другое. Трудовой мигрант приехал в Россию работать и зарабатывать на содержание своей семьи. Почему с ним едет к нам его многочисленный выводок жена, дети(3-5 человек), а ещё папа, мама и т.д. Он приехал работать и у него есть отпуск через 11 месяцев. Вот едь к семье и наслаждайся общением с близкими. По окончании отпуска можешь вернуться и работать далее. А можешь и не приезжать. Наши ученые- полярники годами находятся вдали от семей, но работают на благо НАШЕЙ страны.