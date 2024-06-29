В Липецке введён режим угрозы атаки БПЛА, а в регионе – воздушной опасности

Глава региона посоветовал липчанам при возможности оставаться дома и не подходить к окнам.В Липецкой области в 01:47 начал действовать режим воздушной опасности, а в 01:56 уже в областном центре ввели режим опасности атаки БПЛА.
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