Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Почему удар "Орешником" ни на что не повлияет

Оптимист Р. Ищенко  резко  переобулся,  сеет зраду и   на  пальцах  растолковывает,   почему  удар  "Орешником" по  Днепропетровску  ни  на что  не  повлияет, и  что американцы  хотят  заставить нас выбирать между инициированием мировой войны и   капитуляцией.

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Комментарии
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Н
Наталья
Полностью согласна с автором... запад закусил удила и мчится уже без мозгов...а может, и с мозгами... только что в мозгах??? - думаю, самоуверенность, они все просчитывают надолго вперед... и им большой конфликт нужен...
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